Небензя заявил, что Россия дорожит близкими отношениями с Палестиной и Израилем

Постпред РФ при ООН добавил, что Москва осуждает нападение, совершенное ХАМАС 7 октября

ООН, 29 декабря. /ТАСС/. Россия дорожит исторически тесными отношениями как с Палестиной, так и с Израилем, осуждает нападение, совершенное радикальным движением ХАМАС 7 октября, но не может считать его оправданием для коллективного наказания мирных палестинцев. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы дорожим исторически близкими отношениями как с палестинцами, так и с израильтянами и подтверждаем наши неизменные подходы. Мы осуждаем террористическое нападение на Израиль 7 октября, которое, однако, не должно и не может служить оправданием для продолжающегося коллективного наказания мирных палестинцев", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Выступавший до Небензи постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан зачитал Совбезу имена всех остающихся в секторе Газа израильских заложников. Комментируя слова Эрдана, российский дипломат напомнил, что "во всех своих продуктах Совет Безопасности ООН призывает к немедленному освобождению [заложников]", и поинтересовался, "как задаче освобождения заложников помогает неизбирательное уничтожение палестинских женщин и детей в Газе".

"Хочу задать вопрос. Сколько заложников было освобождено в ходе операции Израиля в Газе? А сколько убито дружественным огнем? А сколько в период семидневной гуманитарной паузы? Ответ очевиден", - подчеркнул Небензя.

Он отметил, что Россия последовательно выступает за срочное прекращение огня как "обязательное условие для обеспечения безопасности гражданского населения, налаживания беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, освобождения удерживаемых лиц, включая заложников, и возвращения процесса урегулирования конфликта в политико-дипломатическую плоскость".