Небензя заявил об обеспокоенности России ситуацией на Западном берегу Иордана

Постпред РФ при ООН также указал на угрозу разрастания палестино-израильского конфликта

ООН, 29 декабря. /ТАСС/. Россия с обеспокоенностью следит за напряженной ситуацией на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"С обеспокоенностью следим за неослабевающей напряженностью на Западном берегу реки Иордан, где на фоне кровопролитной зачистки Израилем сектора Газа <...> продолжаются не менее жестокие нападения экстремистски настроенных поселенцев и силовые рейды израильских сил безопасности, угрожающие не только расширением масштабов гуманитарной катастрофы на оккупированных палестинских территориях, но и распространением кризиса на весь регион", - сообщил он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат также указал на угрозу разрастания палестино-израильского конфликта. "Под угрозой - безопасность Ливана и Сирии. Помимо этого, насилие вокруг [палестинского] анклава провоцирует напряженность в Ираке и Йемене, а Египет и Иордания столкнулись с беспрецедентными рисками массового исхода палестинцев с территорий сектора Газа и Западного берега [Иордана]", - отметил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу Иордана.