В Херсонской области приняли законопроект о правовом статусе госслужащего

Также в регионе приняли проект закона о бюджете территориального фонда ОМС

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Херсонская областная дума приняла два законопроекта, один из которых регулирует права и обязанности госслужащего в регионе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облдумы.

"На итоговом в 2023 году заседании Херсонская областная дума рассмотрела и приняла два законопроекта: "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области на 2024 год", "О государственной гражданской службе в Херсонской области", - сказано в сообщении.

Согласно законопроекту о госслужбе, устанавливаются правовой статус государственного гражданского служащего Херсонской области, основные права и обязанности госслужащего в регионе. "Документом определяется классификация должностей гражданской службы, а также квалификационные требования к данным должностям", - пояснили в пресс-службе.

Что касается законопроекта о бюджете территориального фонда ОМС, то в нем содержатся основные характеристики бюджета на следующий год, общий объем доходов и расходов. "Законопроект также закрепляет распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов бюджета фонда", - добавили в облдуме.