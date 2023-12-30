Постпред России при ООН назвал Украину ЧВК в руках Запада

Задача Москвы состоит в том, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить свой народ, подчеркнул Василий Небензя

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Украинские власти размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) в жилых районах в нарушение международного права, а сама страна превратилась в частную военную компанию (ЧВК) в руках западных государств. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Если и есть о чем поговорить сегодня, так это о действиях систем украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права. На этот счет нет уже давно никаких сомнений у пользователей украинских соцсетей, прямо предупреждающих об этом сограждан", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат подчеркнул, что если бы "не работа украинских [сил] ПВО, то жертв среди жителей просто бы не было".

"Они [украинцы] же размещают все новые и новые видеоролики о том, как российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений <...>, а ракеты украинской ПВО, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты", - уточнил Небензя. "Нацистский режим готов убивать западным оружием и теми же средствами ПВО не только жителей Донбасса, но и собственных граждан в жилых домах и на мирных объектах. Не нарушай Украина норм международного права, жертв не было бы", - сказал он.

ЧВК в руках Запада

Украина давно лишилась всех собственных финансовых и военных ресурсов и превратилась в ЧВК в руках западных государств, считает Небензя.

"По сути, Украина сегодня - это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой - нанести максимальный урон России", - сказал он на заседании. Дипломат добавил, что "все свое режим [президента Украины Владимира] Зеленского уже давно потерял" и выживает сегодня исключительно за счет финансовых вливаний из Брюсселя, Вашингтона и Лондона.

"Украинские госслужащие, в том числе дипломаты, получают зарплату от иностранных государств. Военная техника и обмундирование ВСУ тоже поступают из-за рубежа", - отметил он. При этом "западным кураторам" киевского режима "абсолютно наплевать на жизни простых украинцев", подчеркнул Небензя.

О задачах России

Задача Москвы состоит в том, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить свой народ, отметил Небензя. "Надеемся, что в какой-то момент это осознают его [киевского режима] западные кураторы. Чем раньше это произойдет, тем лучше это для Украины", - отметил дипломат.

"Наша специальная военная операция направлена не против них [мирных украинцев], а против преступного киевского режима, не пожелавшего закончить войну против своих же сограждан в Донбассе. [Президент Украины Владимир] Зеленский и клика сделали свой преступный выбор, причем за всех граждан Украины", - заключил Небензя.