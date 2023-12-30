Небензя предупредил Киев и Запад о самых плохих новостях на Украине

Военные планы киевского режима потерпели фиаско, подчеркнул постпред РФ при ООН

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Киев и Запад должны ждать в ближайшее время самых плохих новостей на Украине. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско. Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей. Причем независимо от того, будут ли в Вашингтоне и Брюсселе утверждены новые пакеты военной финансовой помощи для [украинского президента Владимира] Зеленского и его шайки или нет, это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, стало очевидно, что ставка на решение украинского вопроса на поле боя "оказалась ошибочной и провальной". "Военная победа над Россией - цель абсолютно недостижимая. При этом исходящая с территории Украины угроза, создаваемая странами НАТО, безусловно, будет устранена. Либо в рамках специальной военной операции, либо с использованием политико-дипломатических инструментов", - подчеркнул Небензя.