Антонов: агрессивные заявления США грозят последствиями для глобальной безопасности

Посол России в Вашингтоне также отметил, что ответственность за призывы к еще более ожесточенному военному противостоянию на Украине будет лежать на Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Агрессивные призывы американского руководства к более ожесточенному противостоянию на Украине ведут к серьезным последствиям, в том числе для глобальной безопасности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

По его словам, "если бы хоть на минутку в Вашингтоне задумались о простых украинцах, если здесь была бы хоть толика сострадания, то решение конфликта видится на поверхности - незамедлительно прекратить гибридную войну и тем самым избежать многочисленных жертв". "Волшебный горшочек", о котором в последнее время так много говорили в коридорах местной власти, не станет панацеей, а наоборот будет затягивать агонию киевского режима", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит пресс-служба посольства РФ.

"Агрессивные же заявления с призывами к еще более ожесточенному военному противостоянию ведут к серьезным последствиям не только для региональной, но и для глобальной безопасности. Историческая ответственность за эти действа будет полностью лежать на США", - указал он.

По словам Антонова, "американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции". "Это при том, что, как признают сами американцы, Вашингтон сумел объединить вокруг себя 50 государств, ведущих против России гибридную войну и бросивших на фронт против ВС РФ современное западное вооружение. Задача у наших противников не изменилась - победить Российскую Федерацию на поле боя, нанести экономическое поражение с помощью многочисленных рестрикций, а также внести раскол в общество", - отметил он.

Посол констатировал, что, "несмотря на все потуги, эффект получается обратный". "Россия за последний год сосредоточилась, стала более монолитной, а эффективность и боеготовность вооруженных сил резко усилились. Подтверждение тому - сегодняшние успешные удары российских ВКС по военным объектам киевского режима", - уточнил он. При этом Антонов напомнил, что "любые посягательства на безопасность России получат решительный ответ", а "доблестные вооруженные силы выполнят свой долг по защите родины".