Путин заявил о развитии отношений России и Туркмении

Президент РФ также отметил, что в течение года между странами поддерживался содержательный диалог

АШХАБАД, 30 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Туркмении в 2023 году продолжили развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в письме с новогодним поздравлением своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову.

"В уходящем году отношения России и Туркменистана продолжали динамично развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. Поддерживался содержательный политический диалог, хорошие результаты приносило сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Рассчитываю, что мы продолжим тесную и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах", - написал российский лидер. Текст письма приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Путин также направил поздравительное письмо председателю Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. В нем президент РФ отметил важную роль в партнерстве двух стран межпарламентских отношений, в укрепление которых глава Народного совета вносит большой личный вклад. "Уверен, что Москва и Ашхабад будут и в дальнейшем последовательно наращивать плодотворное сотрудничество во всех областях, а также координацию усилий в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - написал президент России.

Он пожелал руководству Туркмении крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам - благополучия и процветания.