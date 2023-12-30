В Запорожской области за неделю собрали 5 тыс. подписей в поддержку выдвижения Путина

В сборе подписей принимают участие более 150 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. подписей собрали за неделю в Запорожской области в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сообщили ТАСС в региональном избирательном штабе.

"На сегодняшний день в Запорожской области собрано более 5 тыс. подписей. Принимают участие более 150 сборщиков на 25 точках сбора подписей. Подписные листы направлены в штаб, подписи и их оформление проходят тщательную многоуровневую проверку в региональном штабе, после чего будут переданы в центральный штаб в Москве", - сказал собеседник агентства.

В Запорожской области 23 декабря начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах в 2024 году. Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента России.