ФСБ заявила об исчерпывающих мерах безопасности на Запорожье на выборах президента

Голосование пройдет с 15 по 17 марта

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Силовые и правоохранительные органы принимают исчерпывающие меры для обеспечения безопасности выборов президента России в Запорожской области. Об этом сообщает УФСБ по Запорожской области по итогам совместного заседания оперативного штаба региона с антитеррористической комиссией области.

"Отдельное внимание в ходе заседания уделено вопросу защищенности объектов, готовности сил и средств региона, которые будут задействованы при проведении выборов президента России в 2024 году. Оперативными и экстренными службами Запорожской области реализуются исчерпывающие меры безопасности, направленные на противодействие террористическим и иным угрозам в период проведения указанных мероприятий; силовым ведомствам даны конкретные указания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности", - говорится в сообщении УФСБ.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента России.