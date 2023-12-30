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Выборы президента России - 2024

В ДНР заявили, что досрочное голосование на выборах может начаться после 25 февраля

По словам председателя региональной избирательной комиссии Владимира Высоцкого, конкретные даты определят с учетом оперативной обстановки в республике

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Досрочное голосование на президентских выборах в Донецкой Народной Республике может начаться уже после 25 февраля 2024 года. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

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"Центральная избирательная комиссия определила, что голосование на стационарных избирательных участках будет проводиться в течение трех дней подряд - 15, 16 и 17 марта 2024 года. Кроме того, определена возможность проведения досрочного голосования. По общему правилу такое голосование проводится не ранее, чем за 20 дней до дня голосования. Ну, то есть, начиная с 25 февраля", - сказал Высоцкий.

Он подчеркнул, что конкретные даты, порядок и условия проведения досрочного голосования будут определены с учетом оперативной обстановки в регионе.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. 

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