В ДНР заявили, что досрочное голосование на выборах может начаться после 25 февраля

По словам председателя региональной избирательной комиссии Владимира Высоцкого, конкретные даты определят с учетом оперативной обстановки в республике

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Досрочное голосование на президентских выборах в Донецкой Народной Республике может начаться уже после 25 февраля 2024 года. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"Центральная избирательная комиссия определила, что голосование на стационарных избирательных участках будет проводиться в течение трех дней подряд - 15, 16 и 17 марта 2024 года. Кроме того, определена возможность проведения досрочного голосования. По общему правилу такое голосование проводится не ранее, чем за 20 дней до дня голосования. Ну, то есть, начиная с 25 февраля", - сказал Высоцкий.

Он подчеркнул, что конкретные даты, порядок и условия проведения досрочного голосования будут определены с учетом оперативной обстановки в регионе.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.