В ДНР разрабатывают перечень документов для обеспечения права голосования на выборах

Такие условия в части идентификации избирателей связаны с особенностями региона, отметил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Избирком Донецкой Народной Республики работает над расширением перечня удостоверяющих личность документов, дающих право голосовать на выборах. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"Из новшеств - избирательной комиссии предоставлено право самостоятельно определять перечень документов, на основании которых будет определяться и подтверждаться активное избирательное право гражданина РФ. На данный момент нами направлены обращения в компетентные органы для установления перечня документов, которые на данный момент в регионе находятся в ходу. После того, как мы его получим, мы проанализируем правовые основания для использования данных документов, итоговый перечень будет принят избирательной комиссией", - сказал Высоцкий.

Председатель избиркома подчеркнул, что такие условия в части идентификации избирателей связаны с особенностями региона.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.