В РФ собрали более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

В центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, рассказала пресс-секретарь Александра Суворова

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 500 тыс. подписей на данный момент уже собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.

В предвыборный штаб привезли первую партию подписей в поддержку Путина - из Московской области. Волонтеры доставили три коробки с подписями.

"Сегодня в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января привозить сюда подписи начнут другие регионы. По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. в поддержу кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов", - сказала Суворова.

Она заявила, что волонтеры по всей стране продолжают свою работу и собирают подписи в поддержку Путина. "Все абсолютно голоса будут учтены, мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата и со временем все эти данные войдут в основу обновления базы тех людей, кто являются сторонниками кандидата", - сказала она.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.