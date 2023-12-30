Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и Новым годом

Президент России также направил поздравления экс-президенту Франции Николя Саркози и экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом нескольким мировым лидерам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Среди них традиционно - лидеры стран СНГ (кроме Молдавии и Украины) и руководители Абхазии и Южной Осетии. Путин отметил высокий уровень взаимодействия и сотрудничества между Россией и этими странами, важность кооперации и укрепления связей. Отдельное внимание президент РФ уделил важности интеграции на евразийском пространстве.

Также Путин поздравил лидеров Китая, Индии, Вьетнама и Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР, следует из опубликованного перечня. Западных лидеров в списке нет, из европейских коллег президент РФ адресовал поздравления только главе Сербии и премьер-министру Венгрии.

Путин также поздравил Папу Римского Франциска и ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в том числе экс-президента Франции Николя Саркози и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.