Путин не стал поздравлять с Новым годом западных лидеров, включая Байдена

Президент России также не направил поздравления руководителям Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других крупных недружественных для РФ государств

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на этот раз не стал направлять новогодние поздравления американскому лидеру Джо Байдену и руководителям других западных стран.

Путин традиционно в последних числах декабря поздравляет своих зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством. 30 декабря Кремль опубликовал список лидеров, которые получили такие телеграммы от президента РФ.

В их числе нет руководителей Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других крупных недружественных для России государств. Путин не направляет им предпраздничные послания уже второй год подряд.

Кроме того, в списке вновь не значится ни один из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций. Из перечня бывших глав государств и правительств, которых Путин традиционно поздравляет, в 2022 году исчезла экс-канцлер Германии Ангела Меркель - в этом году ее вновь нет.