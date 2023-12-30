Путин из европейских лидеров поздравил с Новым годом только Вучича и Орбана

Президент РФ в поздравлении премьер-министру Венгрии отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную динамику, несмотря на сложную международную обстановку

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств.

Из европейских лидеров среди них значатся только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александар Вучич, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Путин в поздравлении Орбану отметил, что отношения двух стран сохранили позитивную динамику, несмотря на сложную международную обстановку.

"Путин сделал акцент на том, что в минувшем году, несмотря на непростую международную обстановку, удалось сохранить позитивную динамику российско-венгерских отношений", - говорится в тексте сообщения пресс-службы. Также президент РФ подтвердил настрой на продолжение конструктивного, прагматичного взаимодействия двух стран, позволяющего воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты, что в полной мере отвечает интересам российского и венгерского народов.

В поздравлении сербскому коллеге президент РФ отметил, что основывающиеся на многовековых традициях дружбы отношения двух стран развиваются в конструктивном ключе.

"Путин сделал акцент на том, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между Россией и Сербией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном ключе", - говорится в тексте сообщения пресс-службы. Также президент РФ выразил готовность к продолжению диалога и продуктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.