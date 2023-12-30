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обновлено 30 декабря, 09:15
Новый год и Рождество

Путин поздравил с Новым годом и Рождеством Папу Римского Франциска

Президент России выразил надежду, что деятельность понтифика будет и дальше способствовать укреплению мира

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что деятельность Папы Римского Франциска будет и дальше способствовать укреплению мира. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства направил поздравление понтифику с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

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Путин отметил приверженность Папы Римского Франциска "ценностям гуманизма и справедливости и выразил надежду на то, что его неустанная деятельность будет и впредь способствовать укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами". 

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