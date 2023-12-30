Путин в поздравлении Эрдогану высоко оценил сотрудничество России с Турцией

Москва и Анкара продолжат наращивать двусторонний политический диалог, уверен президент РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность, что Москва и Анкара в следующем году продолжат развивать сотрудничество, в том числе политическое и экономическое.

"Глава российского государства направил новогодние поздравления президенту Турецкой Республики Эрдогану, подчеркнув, что за последнее время удалось немало сделать для развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией: совместными усилиями страны последовательно воплощали в жизнь крупные энергетические и инфраструктурные проекты, содействовали урегулированию региональных конфликтов", - сообщили в пресс-служба Кремля.

Российский президент выразил уверенность в том, что в наступающем году "Москва и Анкара продолжат наращивать двусторонний политический диалог, продуктивную кооперацию в различных сферах - на благо дружественных народов, в интересах укрепления безопасности и стабильности на евразийском континенте".