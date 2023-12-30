30 декабря, 09:28

Путин заверил Асада, что Россия и впредь будет помогать Сирии

Президент РФ поздравил лидера Сирии с Новым годом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом лидеру Сирии Башару Асаду заверил, что Москва будет и далее помогать Дамаску с урегулированием конфликта и восстановлением страны.

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"В поздравительной телеграмме на имя президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие обеспечению долгосрочного комплексного урегулирования и постконфликтного восстановления в Сирии, и с уверенностью отметил, что дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и сирийского народов", - сообщили в пресс-службе Кремля. 

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