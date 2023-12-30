"Все абсурдное продолжает сбываться". Медведев дал семь прогнозов на 2024 год

Зампред Совбеза России спрогнозировал создание в стране "Партии пацанов и Партии чушпанов"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев представил прогнозы на 2024 год. Среди них создание в России "Партии пацанов и Партии чушпанов", избрание Дональда Трампа президентом США взамен потерянного помощниками за кулисами Джо Байдена и даже "оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США" с их последующим приходом в американскую политику.

"Все абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться", - отметил политик. Пост с прогнозами опубликован в Telegram-канале.

Медведев напомнил, что год назад уже выступал с предположениями о возможных сценариях развития событий: "Я так и написал: хочу внести свой вклад в самые абсурдные и нелепые прогнозы на будущее. Нет, все равно пишут с возмущением, а чего это ничего не исполняется? Помилуйте, как же не исполняется? Разве [канцлер Германии Олаф] Шольц не заявил, что Германия платит за газ в 10 раз больше, чем раньше? Разве Илон Маск не стал президентом США если не по должности, так по влиянию (при том что у него нет права избираться в президенты, ибо он родился в Африке)? Разве Польша не готовится захватить часть Украины, а Северная Ирландия отколоться от туманного Альбиона?"

Поэтому, пояснил замглавы Совбеза, он и решил составить новую порцию прогнозов - "и это вам не гламурные идеи Saxo Bank".

В опубликованном списке только один прогноз касается РФ - его Медведев изложил первым: "Создание в России двух новых партий - Партии пацанов и Партии чушпанов, которые впоследствии будут запрещены Минюстом России из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте".

Следующие два прогноза - на тему отношений коллективного Запада и Украины. "Национализация военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады в целях последующего пожертвования всего оборонного производства обиженному киевскому режиму для поддержания его военного потенциала. Выделение Украине синдицированного западными странами кредита в размере $25,5 трлн США (соответствует размеру ВВП США по ППС). Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии Хантера Байдена", - гласит один из них.

Также Медведев спрогнозировал "роспуск обычных полицейских формирований во всех странах ЕС с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям с учетом их совместного исторического опыта".

Прогнозы о США и Годзилла в Японии

Три прогноза замглавы Совбеза касаются США. "Объявление в международный розыск Джо Байдена в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками", - допускает Медведев. Следом в перечне такой пункт: "Приговор по уголовным делам, возбужденным против Дональда Трампа, в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах Америки. Избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена".

Еще один "абсурдный прогноз" про Штаты: "Массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением инопланетянами более половины мест в Сенате и Палате представителей США".

Седьмой прогноз Медведев посвятил Японии. Там, по мнению политика, может произойти "захват Годзиллой власти и провозглашение его (императором Японии) I (Годзиллой I). Начало правления Династии рептилоидов в Японии".

"Итак, новый 2024 год принесет нам много интересного. Ждем с нетерпением!", - подытожил политик.