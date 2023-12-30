Путин: РФ рассчитывает на укрепление связей с АСЕАН в председательство Лаоса

Президент выразил готовность к дальнейшей совместной работе по продвижению двустороннего сотрудничества на всех направлениях

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что председательство Лаоса в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создаст условия для расширения сотрудничества Москвы с объединением. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина лаосскому коллеге Тхонглуну Сисулиту, направленной в честь новогодних праздников.

"Рассчитываем, что председательство Лаоса в АСЕАН в наступающем году создаст условия для активизации взаимодействия этой авторитетной региональной организации с нашей страной", - приводит пресс-служба Кремля фрагмент телеграммы.

Кроме того, Путин отметил высокий уровень партнерства РФ и Лаоса, а также "выразил готовность к дальнейшей совместной работе по продвижению двустороннего сотрудничества на всех направлениях", отмечается в сообщении Кремля.