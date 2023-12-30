В МИД РФ заявили, что Запад пытается превратить Украину в ЧВК

По словам посла по особым поручениям ведомства по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, западные страны делают это для обслуживания своих интересов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Западные страны стремятся превратить Украину в частную военную компанию (ЧВК) для обслуживания своих интересов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Они [страны Запада] переделывают Украину под частную военную кампанию. В экономическом, юридическом, военном плане, - указал он. - Постепенно будет отмирать образование, не связанное с вооружениями, с ведением военной деятельности, постепенно будут отпадать всевозможные виды экономики, которые не заточены на обслуживание иностранных вливаний и поставок вооружений. Все остальное будет затачиваться под функционирование государства как частной военной компании".

Дипломат отметил, что законопроект о новых правилах мобилизации на Украине "дает яркую основу под ведение этих действий". "Закон о мобилизации не просто выявляет 500 тыс. человек, которых они хотят отправить на фронт. Они создают базу, где 2,5-3 млн человек будет зафиксировано в ближайшие месяцы, - продолжил он. - Это люди, которых поставят в очередь на утилизацию, чтобы отправить на фронт".

Законопроект о новых правилах мобилизации в ВСУ внесен в Раду 26 декабря. Предполагается снизить с 27 до 25 лет возраст подлежащих мобилизации, исключить категорию ограниченной годности к военной службе, ввести общевойсковую подготовку во всех учебных заведениях, ограничить в правах уклонистов - запретить выезд за границу и осуществление операций с имуществом, ограничить распоряжение деньгами, остановить предоставление госуслуг.