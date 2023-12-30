Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России

По словам Махмуд-Али Калиматова, благодаря Путину страна вернула позиции сильного государства, заставляющего считаться со своими интересами

МАГАС, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня один из волонтеров пришел ко мне в кабинет, и я с большим удовольствием поставил свою подпись. Для меня и жителей Ингушетии Владимир Владимирович безусловный авторитет. У нас к нему огромное доверие и уважение как к успешному политику, эффективному лидеру", - написал Калиматов.

По его словам, благодаря Путину Россия вернула себе позиции сильного государства, заставляющего считаться со своими интересами. "Свое стабильное будущее мы, в первую очередь, связываем с нашим нынешним президентом Владимиром Путиным", - добавил глава Ингушетии.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком России - 31 января. Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года.