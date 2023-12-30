Песков: в Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

Также туда вылетела группа МЧС, добавил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Бригада Министерства здравоохранения РФ во главе с министром Михаилом Мурашко вылетела в подвергшийся украинским обстрелам Белгород по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром [Михаилом] Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим", - сказал Песков.

Ранее Песков отмечал, что президенту РФ доложено об ударе по Белгороду.