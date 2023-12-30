Россия запросила заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Москва потребовала присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации, отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Россия запросила на 23:00 мск 30 декабря проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода Вооруженными силами Украины и потребовала присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Заседание СБ по Белгороду мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) сегодня, 30 декабря. Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители", - написал он в своем Telegram-канале.

Позднее Полянский уточнил, что заседание состоится 31 декабря в 00:00 мск.