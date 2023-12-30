Заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода состоится 31 декабря в 00:00 мск

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом ВСУ Белгорода состоится в 00:00 мск 31 декабря. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Заседание в итоге назначено на полночь по Москве (16:00 по Нью-Йорку) сегодня. Раньше ооновцы не успевают технически. Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран - членов ЕС", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Полянский указал, что РФ потребовала участие постоянного представителя Чехии при ООН для того, чтобы тот объяснился "за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители".