МИД РФ: к организации теракта ВСУ в Белгороде причастны консультанты из США и Британии

В ведомстве заявили, что все организаторы и исполнители ударов понесут неотвратимое наказание

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Американские и британские консультанты непосредственно причастны к организации теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале министерства.

"Киевский режим вновь показал свое бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода из реактивных систем залпового огня. В результате заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города погибли по меньшей мере четырнадцать человек, в том числе двое детей, ранено более ста мирных граждан, включая семнадцать несовершеннолетних", - указали в министерстве.

"К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями", - добавляется в сообщении.

В МИД РФ отметили, что все организаторы и исполнители ударов ВСУ по Белгороду понесут неотвратимое наказание. "Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом, - говорится там. - Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия".

Россия призывает правительства и международные организации всех стран мира осудить теракт ВСУ в Белгороде, заявили в МИД РФ. "Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - указали в дипведомстве.

Там также отметили, что молчание в ответ на произошедшее из "цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниями".