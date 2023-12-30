Медведев назвал удар по Белгороду "кровавым преступлением бандеровских ублюдков"

Зампред Совбеза РФ связал этот удар с бессилием ВСУ изменить что-либо на фронте

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал террористический удар по Белгороду с бессилием ВСУ изменить что-либо на фронте. Он при этом отметил, что российская сторона не будет отвечать теми же методами.

"Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан - кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших", - написал Медведев на своей страничке во "ВКонтакте".

"Мы - не они", - добавил он. Медведев при этом считает, что мрази в руководстве Украины как раз спят и видят, чтобы ВС РФ "превратили центр Киева в подобие сектора Газа", так как "тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев".

Политик также напомнил, что в пятницу российская армия "нанесла серьезный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима". "Боевая работа будет продолжена. А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют", - пообещал Медведев.