Москалькова потребовала от международных органов осудить удар по Белгороду

Омбудсмен назвала этот удар грубейшим нарушением прав человека

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала удар ВСУ по Белгороду грубейшим нарушением прав человека и потребовала от международных органов осудить удар атаку и принять меры к недопущению подобного.

"Считаю это варварское нападение высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека", - заявила Москалькова.

Она добавила, что "обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций".

Омбудсмен выразила искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.