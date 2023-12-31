30 декабря, 21:06,
обновлено 30 декабря, 21:18

МИД России назвал заявления Чехии о заседании СБ ООН по Белгороду безграмотными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Бобылев/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на слова главы Министерства иностранных дел республики Яна Липавского, который заявил, что они "отказываются, чтобы их куда-либо вызывала Россия"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безграмотным заявление чешского МИД в связи с отказом постпреда Чехии участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по обстрелам Белгорода.

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Дипломат прокомментировала отказ чешского постпреда присутствовать на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН из-за обстрелов Украиной Белгорода. В частности, она обратила внимание на слова главы МИД Чехии Яна Липавского, который заявил, что они "отказываются, чтобы их куда-либо вызывала Россия". "Глубина полета" мысли Праги соразмерна решению Софии запретить мне пролет в воздушном пространстве Болгарии. Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду "миропорядку, основанному на правилах", - написала Захарова в Telegram-канале.

"С другой стороны, в советские времена во внешнеполитическое ведомство Чехословакии набирали по принципу лояльности компартии, а после люстрации - по принципу лояльности Западу. Главное же принцип, а не профессия", - резюмировала представитель российского дипведомства.

Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский, заседание СБ ООН состоится в 00:00 мск 31 декабря. Полянский пояснил, что Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании, чтобы тот объяснился "за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители". 

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УкраинаЧехияРоссияЗахарова, Мария Владимировна