Небензя: Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений

Постоянный представитель России при ООН напомнил, что РФ попыталась пригласить выступить на заседании Совбеза постпреда Чехии, от ракет производства которой "погибли мирные жители Белгорода", но он "малодушно" уклонился

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Большинство стран Евросоюза, США и Великобритания являются соучастниками преступлений, совершаемых киевской шайкой. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь. Брюссель наравне с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией в связи с обстрелами Белгорода. Небензя напомнил, что РФ попыталась пригласить выступить на заседании Совбеза постпреда Чехии, от ракет производства которой "погибли мирные жители Белгорода", но он "малодушно" уклонился.

"Где представитель Польши, которая вчера рассказывала нам про залетевшую на ее территорию ракету, которую искали и так и не смогли найти 500 солдат войск территориальной обороны Люблинского воеводства? Где представитель Евросоюза?" - задал риторический вопрос российский дипломат. "Одно дело - стоять в очереди на участие в заседаниях, созываемых киевским режимом и его спонсорами для продвижения антироссийской пропаганды. Совсем другое - отвечать за поступки своего правительства", - убежден Небензя.

РФ хочет, чтобы граждане Чехии, как и других западных государств, "подавляющее большинство которых не настроены враждебно по отношению к России", понимали, на что идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства, добавил он.