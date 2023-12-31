Небензя назвал атаку на Белгород заранее спланированным терактом против мирного города

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород - это заранее спланированный теракт против мирного города. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей", - сказал он в ходе выступления на созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода.

Небензя указал также, что к организации этого теракта причастны "американские и британские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений". Дипломат подчеркнул, что киевский режим "открыто кичится использованием террористических методов как против своих, так и против российских граждан".

"Обстрелы населенных пунктов Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязших в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского", - заключил дипломат.

Белгород и область подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен по центру города с применением двух ракет с кассетными боеприпасами и реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погиб 21 человек. Повреждения получили исключительно гражданские объекты.