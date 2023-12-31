Небензя: киевский режим в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Киевский режим, обстреливая российские города, в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей в угоду западным хозяевам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Обстрелы населенных пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей", - сказал он в ходе выступления на созванном Россией заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода.

"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с осуждением этого теракта с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - добавил дипломат.

Белгород и область подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства по центру города. Погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 111. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили обе ракеты и большую часть снарядов, в противном случае последствия могли быть еще более тяжелыми.