Небензя предупредил о готовности России дать более жесткий ответ на угрозы

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Чем больше угроз России будет создаваться, тем жестче она будет на них отвечать. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Как мы уже заявляли, одной из задач нашей специальной военной операции в рамках демилитаризации Украины является ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы. Думаю, всем должно быть понятно", - сказал он в ходе выступления на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Белгорода.