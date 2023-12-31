Небензя: Россия целится только в военную инфраструктуру Украины, а не в мирных граждан

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что "если бы захватившие власть [на Украине] не начали в 2014 году войну на Донбассе против своих же собственных граждан, если бы были выполнены минские соглашения, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности, ничего того, что случилось в 2022 году, не было бы

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Россия не направляет оружие против мирных граждан Украины и целится только в ее военную инфраструктуру. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия не целится в мирных украинских граждан. <...> Мы целимся только в военную инфраструктуру Украины и тем более целенаправленно не направляем оружие против мирных граждан", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией в связи с обстрелами Белгорода.

Дипломат подчеркнул, что "если бы захватившие власть [на Украине] не начали в 2014 году войну на Донбассе против своих же собственных граждан, если бы были выполнены минские соглашения, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности, ничего того, что случилось в 2022 году, не было бы".

"Посмотрите на сообщения укронацистских пропагандистов в соцсетях. Сколько злобы и злорадства они изрыгают, комментируя гибель мирных граждан в Белгороде. Вы не найдете ничего подобного в российских соцсетях в отношении украинских граждан", - добавил Небензя.