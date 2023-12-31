30 декабря, 23:20
Военная операция на Украине

В Белгород прибыл полпред президента в ЦФО

Игорь Щеголев прошел по местам прилетов снарядов и пообщался с жителями

ТАСС, 31 декабря. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл в Белгород, подвергшийся накануне массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Читайте также
Не менее 21 человека погибли, больше 100 пострадали. Последствия обстрелов Белгорода ВСУ

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев. Провели оперативное совещание с силовым блоком. Доложили Игорю Олеговичу о текущей обстановке в регионе", - написал Гладков в Telegram-канале.

Щеголев и Гладков прошли по местам прилетов снарядов, пообщались с жителями, а также сотрудниками Белгорблагоустройства, волонтерами и бойцами территориальной обороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине