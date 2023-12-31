В Белгород прибыл полпред президента в ЦФО

Игорь Щеголев прошел по местам прилетов снарядов и пообщался с жителями

ТАСС, 31 декабря. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл в Белгород, подвергшийся накануне массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев. Провели оперативное совещание с силовым блоком. Доложили Игорю Олеговичу о текущей обстановке в регионе", - написал Гладков в Telegram-канале.

Щеголев и Гладков прошли по местам прилетов снарядов, пообщались с жителями, а также сотрудниками Белгорблагоустройства, волонтерами и бойцами территориальной обороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела.