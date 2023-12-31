Памфилова заявила, что выборы для избирательной системы будут поводом для гордости

Это событие проведут достойно и честно, отметила председатель Центризбиркома РФ

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Предстоящие в 2024 году выборы президента РФ станут поводом для гордости для всей отечественной избирательной системы, так как это событие проведут достойно и честно. Об этом в своем обращении к членам избиркомов заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В своем видео-поздравлении, опубликованном пресс-службой комиссии, глава ЦИК поблагодарила коллег за работу в уходящем, юбилейном для российской избирательной системы году. Памфилова заявила, что члены комиссий всех уровней создали внутри системы целое сообщество, основанное на взаимоуважении, вся эта атмосфера, несомненно, передается избирателям. Самым значимым событием для избирательной системы в 2023 году она назвала успешно проведенные в сентябре выборы в четырех новых регионах. Также она отметила введение в практику новых сервисов "Инфом-УИК", "Стоп-дубль".

"Я даже не сомневаюсь, что то великое предстоящее событие - выборы президента РФ, которые будут иметь решающее значение и для нашей страны, и всего мира, что этот путь мы с вами пройдем достойно. <...> Может, это главное событие в нашей жизни, которое мы будем вспоминать, и будем гордиться тем, как достойно и ответственно, как честно мы это прошли, так чтобы было не стыдно смотреть в глаза своим детям и гордиться этим всю последующую жизнь. Успехов вам, вашим семьям! И я уверена, что мы с вами внесем значимый вклад в общую победу России, проведя выборы очень достойно. С наступающим Новым годом!" - заявила Памфилова.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.