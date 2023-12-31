Матвиенко заявила, что в 2023 году народ России сплотили серьезные вызовы

По словам председатель Совфеда, в новом году предстоит еще многое сделать, Россия не планирует сбавлять темпы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги уходящего года, отметив, что страна достойно прошла много испытаний и вызовов, которые сплотили многонациональный российский народ. По ее словам, в новом году предстоит еще многое сделать, Россия не планирует сбавлять темпы.

"2023 год был сложным, наполненным судьбоносными для страны событиями. Мы с честью выдержали все испытания, смогли противостоять стремлению коллективного Запада сломить Россию, в том числе с помощью беспрецедентного санкционного давления и нагнетания русофобии. Но серьезные вызовы еще больше сплотили многонациональный российский народ, для которого безопасность и независимость Отечества, сохранение великого культурного наследия и исторической правды - основа достижения самых высоких целей", - отметила спикер Совфеда в поздравительном обращении к россиянам.

Она подчеркнула, что в уходящем году продолжилась масштабная работа по интеграции воссоединенных субъектов Российской Федерации в правовое и социально-экономическое пространство страны, принят ряд важных законодательных инициатив, направленных на системное повышение уровня жизни наших граждан.

Однако, продолжила Матвиенко, деятельность палаты не ограничилась при этом только внутриполитическим вектором - заметно укрепились потенциал и роль Межпарламентской ассамблеи СНГ, набрало обороты парламентское измерение БРИКС и другие международные парламентские организации. "Плодотворными были контакты по широкому кругу вопросов с нашими единомышленниками из стран глобального Востока и глобального Юга. Все больше зарубежных коллег осознают, что только в многополярном мире, где есть место плюрализму идей и взглядов, уважению ценностей и интересов друг друга, мы сможем выстроить надежную и эффективную архитектуру международных отношений", - отметила председатель верхней палаты парламента.

По словам Матвиенко, "еще немало предстоит сделать". "Уверена, что в новом году мы не сбавим темпов и у нас все обязательно получится, ведь залогом этому служат наши сплоченность и преданность Отечеству", - подчеркнула она.

Спикер пожелала всем россиянам, чтобы в 2024 году все их планы реализовались, в домах царили тепло и взаимопонимание. "Верьте в себя, созидайте, творите. Искренне желаю всем благополучия, здоровья, успехов и процветания. С Новым 2024 годом!", - заключила Матвиенко.