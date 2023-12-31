Кабмин утвердил состав делегации для участия в работе Комитета по правам ребенка

Ее руководителем назначен заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава делегации РФ для участия в работе 95-й сессии Комитета по правам ребенка 20-24 января в Женеве.

"Утвердить прилагаемый состав делегации Российской Федерации для участия в работе 95-й сессии Комитета по правам ребенка (города Женева, Швейцарская Конфедерация, 20-24 января 2024 года)", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, руководителем делегации назначен заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.