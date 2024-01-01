К России переходит председательство в СНГ

В программу председательства Москвы войдет около 150 мероприятий

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве Независимых Государств (СНГ) - этот пост перешел к ней от Киргизии. В программу председательства Москвы войдет около 150 мероприятий, главным из которых станет очередной саммит, его планируется провести 8 октября в российской столице.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что на этом посту РФ настроена взаимодействовать со всеми партнерами по СНГ - как в двустороннем плане, так и в контексте председательства. При этом он отметил, что считает важным сохранить "цивилизационный сплав" в СНГ, обогатить многонациональное достояние. "Нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача - максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием", - сказал глава государства.

В составе СНГ сейчас 11 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, де-факто Молдавия и Украина давно уже являются номинальными участниками и не вовлечены в работу объединения. В конце декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит СНГ, в ходе которого российский лидер отметил устойчивый рост товарооборота между странами Содружества и сообщил, что Россия в период своего председательства намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества и, в частности, расширению расчетов в национальных валютах. "Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств", - отметил Путин.

Он также обещал, что Россия в качестве председателя Содружества "в конструктивном ключе будет стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности" в Евразийском регионе, "в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что одним из приоритетов председательства России в СНГ станет совершенствование механизмов противодействия угрозам безопасности. "Важно, что в правоохранительной и военной сферах в числе российских приоритетов [председательства в СНГ будет] совершенствование механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности, укрепление внешних границ содружества, наращивание потенциала профильных многосторонних механизмов, программ", - сказала она, добавив, что Россия "продолжит усилия по сопряжению интеграционных процессов на пространстве СНГ. Что касается культурно-гуманитарного сотрудничества, Россия намерена продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

"Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, классической и популярной музыки", - обещал ранее президент РФ. Путин напомнил, что "Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение". "Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнеров по СНГ", - обратился глава российского государства к руководителям правительств стран СНГ.

Отдельно президент РФ выделил тему противодействия попыткам переписать историю. "Нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал глава российского государства. Он заверил, что во время председательства в СНГ Россия уделит особое внимание теме сбережения "общего достояния - русского языка, который был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей как в странах СНГ, так и по всему миру".

Новый год Содружества

Традиционно в новом году в СНГ меняется не только страна-председатель. Культурной столицей Содружества в 2024 году станет Самарканд, а Ташкент получил статус молодежной столицы СНГ.

Власти Узбекистана запланировали в этом году 21 мероприятие в Самарканде. В частности, в марте город примет театральный фестиваль стран СНГ, его участниками станут артисты, представляющие девять театров. Откроет фестиваль спектакль "Минувшие дни" Самаркандского Русского театра драмы имени А. П. Чехова.

"Этот древний город с его богатой культурой и общественной жизнью привлечет большое число туристов из наших стран. Мы там совсем недавно были на одном из мероприятий, действительно, город - я же не знаком был с ним раньше, - но то, что видел из вновь созданного, впечатляет, это действительно большое достижение Узбекистана. И конечно, Самарканд с его древней частью, с древней составляющей будет очень интересен для всего Содружества", - сказал ранее Путин.

Кроме того, 2024 год в СНГ объявлен Годом волонтерских движений. Как сообщил ранее председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, подобные движения в последнее время в странах СНГ "набирают обороты". Кроме того, по итогам встречи руководителей правительств стран Содружества принято решение о проведении на регулярной основе чемпионатов и кубка стран СНГ по олимпийским, паралимпийским и национальным видам спорта.