Матвиенко назвала укрепление отношений с Кубой безусловным внешнеполитическим приоритетом

По словам председателя Совета Федерации, благодаря насыщенному политическому диалогу российско-кубинское взаимодействие развивается по всем направлениям

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Расширение и укрепление добрых и доверительных отношений с Кубой являются безусловным внешнеполитическим приоритетом России. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной главе Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Эстебану Ласо Эрнандесу по случаю Дня освобождения республики.

"В основе тесного многолетнего сотрудничества наших стран лежат добрые и доверительные отношения, их неизменное расширение и укрепление - безусловный внешнеполитический приоритет России", - написала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что в настоящее время особое значение приобретает консолидация усилий сторонников формирования справедливого мироустройства для решения актуальных вопросов современной повестки дня, поиска ответов на возникающие вызовы и угрозы, обеспечения глобальной и региональной стабильности.

По словам Матвиенко, благодаря насыщенному политическому диалогу российско-кубинское взаимодействие развивается по всем направлениям, а регулярные межпарламентские контакты наглядно демонстрируют обоюдную заинтересованность в упрочении сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

"Подтверждаем готовность сенаторов Российской Федерации к продолжению интенсивной совместной работы как в двустороннем формате, так и на международных площадках, а также по линии групп дружбы, деятельность которых имеет значительный потенциал", - добавила председатель верхней палаты парламента.

Она пожелала Эстебану Ласо Эрнандесу и его коллегам-парламентариям успехов в законодательной деятельности, "а дружественному народу Республики Куба - благополучия и процветания".