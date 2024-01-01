Путин заявил, что к БРИКС хотят подключиться порядка 30 стран

Президент России отметил, что РФ "будет учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. БРИКС притягивает все больше единомышленников, к совместной работе с объединением хотят подключиться многие страны, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина по случаю начала председательства России в объединении.

"БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников - государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия "будет учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня". "Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств - партнеров БРИКС", - указал он.