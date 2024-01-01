Путин пригласил страны БРИКС к участию в мероприятиях председательства России

Президент РФ также отметил, что кульминацией председательской "вахты" страны станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил страны БРИКС активно участвовать в мероприятиях в рамках российского председательства. Об этом говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Приступая к обязанностям председателя, Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлеченными в орбиту БРИКС государствами", - подчеркнул Путин.

"В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией", - говорится в тексте обращения по случаю начала председательства России в БРИКС. Президент также отметил, что кульминацией председательской "вахты" России станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.