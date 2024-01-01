Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в президенты России

Лидер партии ЛДПР подал документы 1 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК РФ) для регистрации своей кандидатуры на выборах президента РФ в марте. Об этом сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин.

"Сегодня [в ЦИК] приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию [Слуцкого кандидатом в президенты]", - сообщил Лопатин в беседе с лидером партии "Коммунисты России" Сергеем Малинковичем во время процедуры подачи им документов в Центризбирком РФ.

19 декабря предвыборный съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента РФ от партии. 25 декабря он подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.