Даванков подал документы на регистрацию кандидатом на выборах в президенты РФ

Решение о регистрации его кандидатуры ЦИК России примет в течение 10 дней

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков подал Центральную избирательную комиссию РФ документы на регистрацию кандидатом на выборах президента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решение о регистрации его кандидатуры ЦИК примет в течение 10 дней. Ранее документы на регистрацию кандидатом в президенты РФ в ЦИК подал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы подали документы в ЦИК на регистрацию 1 января, поскольку времени в ближайшее несколько дней не будет, мы запланировали несколько поездок. В этом году мы начнем с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города. Вчера я вернулся из Белгорода, и позвольте высказать слова соболезнования тем, кто пострадал в этом ужасном теракте. Могу сказать, что все службы сработали очень хорошо, было более 2 тыс. волонтеров, которые помогали убирать осколки. Также прилетали медики из Москвы. Это большая трагедия. В ближайшее время мы планируем наши поездки [в рамках кампании], штабы уже работают", - заявил Даванков журналистам.

Даванков был выдвинут на съезде "Новых людей" 24 декабря, а 25 декабря подал документы в ЦИК. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

По последним данным, в результате массированного украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, более 100 находятся в больницах.