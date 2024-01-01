Опубликована концепция председательства России в СНГ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Опубликована Концепция председательства РФ в СНГ в 2024 году.
В частности, в документе указано:
- Россия будет работать над укреплением сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности на внешних границах. На 2021-2025 годы планируется углублять взаимодействие в военной и военно-технической областях. Усилия будут сосредоточены на реализации принятых в СНГ долгосрочных программ по развитию совместных систем военного назначения, расширении сотрудничества по вопросам военно-профессиональной подготовки военнослужащих, военного образования, науки, культуры, спорта и другим направлениям многостороннего военного сотрудничества;
- РФ уделит особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарных обменов, экономическим аспектам климатической повестки;
- минимизация негативных последствий санкций вошла в число приоритетов председательства России в СНГ;
- совместное противодействие вызовам и угрозам, в том числе в сфере биологической безопасности, продолжится в СНГ в год председательства РФ;
- Россия уделит значительное внимание работе по военно-патриотическому воспитанию и популяризации общих духовно-нравственных ценностей в СНГ;
- РФ будет уделять особое внимание борьбе с попытками некоторых стран отменять чужую культуру. "Важным направлением работы будет противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств - участников СНГ, включая попытки отмены культуры того или иного народа или его вклада в мировое культурное наследие";
- Россия будет бороться с попытками исказить исторические факты и реабилитировать нацизм. "Значимым аспектом российского председательства будет поддержка мер по борьбе с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма, сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, в том числе о фактах геноцида народов Советского Союза". Особое внимание в этой связи будет уделено подготовке к проведению в 2025 году в Содружестве года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Года мира и единства в борьбе с нацизмом;
- Проекты, способствующие продвижению русского языка для межнационального общения в странах СНГ, будут продолжены. "Продолжится работа над совместными проектами стран СНГ по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы";
- Обеспечение энергетической безопасности вошло в число приоритетов председательства России в СНГ, а также эффективное использование энергетических ресурсов и возможностей международной торговли энергоресурсами для повышения конкурентоспособности национальных экономик; обеспечение научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса государств - участников СНГ; развитие низкоуглеродной энергетики; углубление сотрудничества в области подготовки специалистов";
- Россия продолжит укреплять механизмы противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Особое внимание будет уделяться выполнению Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы, Программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы и других отраслевых документов, а также запуску деятельности Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Также предполагается наращивать потенциал взаимодействия СНГ по указанным вопросам с профильными структурами ООН, ОДКБ, ШОС, а также других организаций и объединений. Продолжится практика проведения совместных операций по выявлению и пресечению каналов наркотрафика и незаконного оборота огнестрельного оружия.