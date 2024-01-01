Путин назвал врагом России Запад, а не Украину

По словам президента, "так было на протяжении веков и сейчас продолжается"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал Запад противником России. По его мнению, Украина для РФ не является врагом.

На встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России. "Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник, они их руками (украинцев - прим. ТАСС) решают свои вопросы", - указал Путин. Он пояснил, что "так было на протяжении веков и сейчас продолжается".

"Сама Украина для нас не враг", - указал президент РФ.