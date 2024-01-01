Путин уверен, что враг России - элиты на Западе, желающие раздробить Россию

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает врагами РФ западные элиты, которые хотят раздробить страну.

"Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо", - сказал глава государства на встрече с военными в госпитале Вишневского.