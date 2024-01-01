Путин признался, что у него внутри "все кипит" на фоне атаки на Белгород

Президент РФ отметил, что Россия не должна бить в ответ по местам с мирным населением Украины

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него внутри "все кипит" на фоне ударов ВСУ по Белгороду, но Россия не должна бить в ответ по местам с мирным населением Украины.

"Я понимаю, у меня у самого все кипит", - признался он, обсуждая с военными ситуацию в Белгороде. Глава государства спросил у одного из бойцов, должна ли Россия, по его мнению, ответить зеркально и ударить по площадям с гражданскими людьми.

"Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками", - предложил задуматься президент.