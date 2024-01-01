Косачев: БРИКС планирует диверсифицировать цепочки поставок и провести дедолларизацию

Как заявил вице-спикер Совета Федерации, сейчас актуален девиз председательства России, который звучит как "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Диверсификация цепочек поставок и переход на национальные валюты во взаимных расчетах значатся в планах БРИКС на 2024 год, в котором Россия будет председательствовать в этой международной организации. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В планах БРИКС - диверсификация цепочек поставок, дедолларизация, переход на национальные валюты во взаимных расчетах, развитие логистики и трансконтинентальных маршрутов, включая коридор Север - Юг, и совместное освоение космоса", - написал сенатор в своем Telegram-канале, рассказывая о планах на международном треке на 2024 год.

Всего, по его словам, в БРИКС, где в порядке плановой ротации председательство перешло к России до конца года, запланировано до 200 мероприятий, включая встречу глав государств в Казани. "Продолжим и наш неизменный парламентский диалог с партнерами, поприветствуем пять новых членов, сегодня уже официально присоединившихся к пятерке "прародителей", - отметил Косачев.

Политик обратил внимание, что также Россия будет председательствовать весь предстоящий год в СНГ. "Абсолютно разные по своей сути и составу участников структуры, но обе имеют огромное значение как для нашей страны, так и для всего мира. Планы на год, мягко говоря, насыщенные. По линии СНГ предполагается около 150 мероприятий. Особое внимание [будет уделено] укреплению авторитета объединения, экономической интеграции, теме сбережения русского языка", - подчеркнул сенатор.

Он убежден, что девиз председательства России, который звучит как "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", как никогда актуален. "Без справедливости и не оруэлловского, а настоящего равенства невозможны ни развитие, ни безопасность. А в свою очередь для справедливости необходим именно многополярный мир. Думаю, все уже могли убедиться, к каким печальным последствиям может привести геополитический расклад с одной страной-монополистом, навязывающей свою крайне вольную трактовку международного права", - заметил вице-спикер Совфеда.

Косачев также добавил, что главное, что объединяет обе структуры - это то, что внутриорганизационные отношения стран - участниц этих объединений "построены на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства". "Будем продолжать и усиливать", - отметил парламентарий.