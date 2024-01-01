Путин: ни у одной армии нет таких средств, как у российской

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.

"Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готовы [армии других стран] и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире", - сказал глава государства.